В аэропорту Екатеринбурга задержали дебоширов из Приморья

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали авиапассажиров, нарушавших порядок при посадке на рейс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, представитель авиакомпании обратился в отдел с просьбой прислать наряд полиции к борту самолета "Екатеринбург – Минеральные воды". Прибывшие силовики задержали двоих уроженцев Приморского края.

Выяснилось, что при посадке мужчины выражались нецензурной бранью, а на замечания бортпроводников не реагировали. В итоге им отказали перелете до Минеральных вод. Оказалось, что перед вылетом дебоширы выпивали в кафе аэропорта, а при посадке у них возник конфликт.

Транспортные полицейские доставили нарушителей в дежурную часть. Там на них составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".

Напомним, в середине апреля в аэропорту Екатеринбурга задержали троих агрессивных дебоширов. В итоге никто из них не улетел.