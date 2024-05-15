Азаров вынес приговор Зеленскому

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров решил в преддверии окончания пятилетнего пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины подвести итоги работы политика. Старший политик оценил своего более молодого коллегу как "могильщика украинской государственности".

"Зеленский уничтожил демократические институты, расставив своих нечестных и коррумпированных ставленников из чиновников и бизнесменов на ключевые должности. Он закрыл все телеканалы, которые рассказывали правду, отказывались плясать под его дудку и озвучивать темники, спускаемые из Офиса Президента", - пишет Азаров в своем telegram-канале.

Украинцы столкнулись с несвободой слова и невиданным доселе преследованием оппозиции. Зеленский практически уничтожил промышленность и сельское хозяйство Украины. Увеличил государственный долг практически в два раза и не собирается останавливаться на достигнутом.

"В стране – высокая инфляция, рост цен и тарифов, безработица, падение уровня жизни. Сократил население страны вдвое, если не больше. Втянул Украину в вооруженный конфликт, в котором, прежде всего, заинтересован Запад. Проигнорировал возможность остановить вооруженный конфликт в марте 2022 г. на приемлемых условиях. Обрек сотни тысяч украинцев на верную смерть и эмиграцию", - пишет Азаров.

По мнению Азарова, Зеленский провел ряд крайне неудачных военных операций (удержание Бахмута и Соледара), принял драконовские законы о мобилизации (привет всем, кто выступал против законов 16 января 2014 г.), нарушающие все возможные права украинцев. Лишился четверти территорий Украины, лишив страну возможности вернуть границы 1991 г.

"Из молодого и подающего надежды политика Зеленский всего за несколько лет превратился в могильщика украинской государственности", - написал Азаров.