Кто эти врио: в пяти российских регионах внезапно сменились руководители

Во всех регионах, откуда в Москву "забрали" губернаторов (на посты в правительстве и администрации президента), назначены временно исполняющие обязанности глав субъектов. Выборы во всех пяти регионах, лишившихся губернаторов, пройдут в сентябре – в единый день голосования.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин стал советником президента России, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев займет пост министра спорта, глава Калининградской области Антон Алиханов уходит на место министра промышленности и торговли, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев становится министром энергетики, губернатор Курской области Роман Старовойт – министром транспорта.

Кто эти врио

Временно исполнять обязанности губернатора в Тульской области будет Дмитрий Миляев. До вчерашнего дня он был первым заместителем главы региона. Миляев – уроженец Тульской области, в руководстве региона работает с начала десятых, а с 2019 года был главой администрации Тулы. Потом вернулся в областную администрацию, где курировал социалку, образование, здравоохранение и АПК, а также отвечал за реабилитацию участников СВО.

В Хабаровском крае врио губернатора тоже стал первый заместитель руководителя региона – Александр Никитин. Но в отличие от Миляева оказался в руководстве дальневосточного региона благодаря знакомству с Дегтяревым. А знакомство это началось еще с фехтования (и Никитин, и Дегтярев – мастера спорта). В бытность Дегтярева депутатом Госдумы Никитин там же занимал самые разные посты (помощник депутата, руководитель аппарата комитета по спорту (который возглавлял Дегтярев). Правда, был в карьере Никитина и интересный поворот: в 2014-2016 гг. он успел поработать в Следственном комитете (сначала старшим инспектором, потом – помощником руководителя ГСУ СКР по Москве). После назначения врио губернатора Хабаровского края Дегтярев сразу забрал Никитина из Москвы в Хабаровск и тут же назначил первым заместителем председателя правительства края.

Вместо Цивилева в Кемерово остался председатель областного правительства и первый вице-губернатор Илья Середюк. Он уроженец Кузбасса, карьеру чиновника начал в конце 90-х, работал в администрации Кемерова, с 2016-го года был мэром областной столицы, в 2022-м ушел работать в администрацию региона.

Первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев будет врио губернатора региона до сентября. До сих пор он занимался вопросами внутренней политики. Елисеев на целых 16 лет старше Алиханова, появился в Калининграде одновременно с шефом, ушедшим теперь на повышение. До этого пару лет поработал в администрации Вологды. В Калининградской области с 2016 года: сначала побыл заместителем руководителя аппарата правительства, потом стал главным федеральным инспектором, потом снова перешел работать в команду Алиханова.

Наконец, в Курской области врио губернатора назначен первый заместитель руководителя региона Алексей Смирнов, курировавший экономический блок и транспорт (самая близкая ушедшему на повышение Старовойту тема). Уроженец Курска, с конца 90-х был чиновником в администрации Курска и Курской области, потом судьба занесла его в Подмосковье, где он дослужился до заместителя министра строительного комплекса Московской области. В 2018 вернулся в Курскую область – работать с только назначенным Романом Старовойтом.