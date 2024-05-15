Российская армия овладела зданием администрации Волчанска

Российская армия взяла под контроль здание администрации Волчанска Харьковской области, сообщают военкоры.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что мэра и прочих гауляйтеров Зеленского в нем не нашли. Хотя они только вчера снимали там видео, заверяя, что у них все под контролем.

Накануне вечером сообщалось о том, что в центре города идут бои. Военкор Юрий Котенок сообщил, что российские штурмовые подразделения закрепились в ряде административных зданий, а противник выбивается с ключевых участков обороны. И даже переброшенные резервы не могут остановить продвижение нашей армии.

Военкор Евгений Лисицын передает, что ВС РФ активно закрепляются в Волчанске, полностью контролируя северную часть города.

Сам Зеленский признал на днях, что в Харьковской области ситуация для его режима очень напряженная. Ночью генштаб ВСУ заявил об отходе своих боевиков "на отдельных участках" в районе Волчанска на "более выгодные позиции".

Сообщается, что сдались в плен нацисты из "Кракена". Как передает военкор Александр Сладков, ежедневно ВСУшники пытаются покинуть поле боя и устремляются в Харьков, и поэтому украинские блокпосты вылавливают дезертиров.

"А тут начал сдаваться небезызвестный "Кракен"! 60 человек сдались в плен из этого националистического формирования. Они, в основном, выполняли функции заградительных отрядов, потом их бросили в окопы. И здесь они стали сдаваться в плен", - написал он.

По некоторым данным, за пять суток российского наступления в Харьковской области было освобождено около 280 квадратных километров. Под нашим контролем 15 сел.

В Киеве начали делать пессимистические заявления. Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью The New York Times сказал, что "ситуация на грани, каждый час эта ситуация приближается к критической". Он верит, что боевики могут в течение нескольких дней стабилизировать фронт под Харьковом, но российская армия может начать новое наступление - в Сумской области. А у Киева "не осталось никого в резерве".

Отметим, что побывавший накануне в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен дал указание продолжать мобилизацию. А телграм-канал "Легитимный" пишет, что Блинкен предупредил Зеленского, что если он не остановит наступление российской армии, то США "увидят" коррупцию, кумовство и распил бюджетов, которым занримаются он и его окружение.