В Екатеринбурге продлили дорожные работы на улице Пушкина еще на 1,5 месяца

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Пушкина еще на 1,5 месяца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что в районе дома №2 по улице Первомайской ООО "Специализированный Застройщик "УГМК – Застройщик" проводит работы по устройству наружных сетей водоотведения. Движение по Пушкина было перекрыто 1 апреля, однако пустить транспорт должны были еще 1 мая. Накануне стало известно, что работы и вовсе продлятся до 30 июня.

Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта, где публикуется вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.

