Уральца судят за издевательства над беременной женой

Направлено в суд уголовное дело жителя уральского города Сухой Лог. Его обвиняют в истязании своей беременной жены и угрозах ей убийством.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления совершались с января по март 2024 года: уралец систематически наносил побои и совершал другие насильственные действия в отношении супруги, находящейся в состоянии беременности. Кроме этого, в один из дней мучитель угрожал женщине убийством.

Как отметили в прокуратуре, свою вину свердловчанин признал. Сейчас его уголовное дело направлено в Сухоложский городской суд.

Напомним, этой зимой суд отправил в колонию уральца, угрожавшего отрубить руки своей дочери.