Пенсионерка из Екатеринбурга отдала квартиру мошенникам, несмотря на уговоры полиции

70-летняя жительницы Екатеринбурга продала свою квартиру и переслала деньги мошенникам, несмотря на настойчивые уговоры полиции и риелторов этого не делать. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

О бабушке, почти ставшей жертвой мошенников, полицейские узнали еще в январе, когда им позвонили из риэлторской фирмы, куда та пришла продавать квартиру. Сотрудники МВД приехали в офис и на протяжении трех часов уговаривали екатеринбурженку не продавать жилье, объяснили всю схему мошенников, вручили буклет и даже записали на видео обещание не отдавать квартиру незнакомцам. Пожилая женщина поверила правоохранителям, но, как оказалось, не до конца.

Мошенники, звонившие пенсионерке еще с декабря 2023 года, продолжили ее донимать, убеждая, что квартира, полученная в наследство от матери, якобы неоднократно незаконно перепродавалась. Из-за этого женщина должна была уже сама срочно ее реализовать, чтобы не лишиться денег. В марте 2024 года лжеследователь все же смог уговорить пожилую екатеринбурженку продать жилье и снять временное. После ей дал указания отправить полученные средства на "специальный расчетный счет ЦБ", так как они являются "незаконными". Всю сумму за раз перевести не дал банк, а потому пенсионерка ежедневно переводила мошенникам по 50-100 тыс. рублей, пока не лишилась всех 3,5 млн рублей.

Только через несколько месяцев гражданка все же пришла с заявлением в полицию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители еще раз напоминают о распространенных мошеннических схемах. Если вам поступит подозрительный звонок от "представителя ФСБ" или иной госструктуры, не надо беспрекословно следовать его указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу. Сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", совершать какие-либо финансовые манипуляции с недвижимостью и прочее, не существуют никакие "безопасные счета".