Минздрав перечислил популярные лекарства, после приема которых нельзя за руль

Минздрав перечислил около двух сотен популярных безрецептурных препаратов, после приема которых нельзя садиться за руль. В противном случае водителю может грозить лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тыс. руб. При повторном нарушении – конфискация транспортного средства.

Автоюрист Александр Шумский отмечает, что "препараты супер популярные, что пугает".

Депутатский запрос в Минздрав ранее направил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. В ответе министерства указаны запрещенные препараты от ОРВИ ("Терпинкод", "Тедеин", "Колдрекс найт", "Максиколд", "Стопгрипан", "Колдакт"), жаропонижающие ("Терафлю", "Фервекс", "Форейн", "Антигриппин", "РиниКолд Макс"), обезболивающие ("Солпадеин", "Нурофен плюс", "Кетанов", "СПАЗМАЛГОН", "Спазмалгин"), спазмальгетики ("Тетралгин", "Триалгин" и "Андипал"), антигистаминные ("Тавегил", "Супрастин", "Кларитин", "Телфаст", "Цетиризин", "Левоцетиризин").

Шумский отмечает, что в список включены средства с седативными, психотропными веществами, этиловым спиртом и т.д. Но есть препараты, которые также содержат перечисленные вещества, но при этом в список не попали.

"Самое страшное другое – при употреблении алкоголя есть допустимая погрешность 0.16 мг/л выдыхаемого воздуха, при которой прав не лишают. А за лекарства ответственность наступает за сам ФАКТ НАЛИЧИЯ препарата в организме, неважно в какой концентрации. А некоторые препараты выводятся неделями, хотя уже не оказывают на организм никакого влияния", - пишет автоэксперт в своем Telegram-канале.