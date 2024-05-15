Хабаровских студентов отправят строить БАМ

Возводить пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и создавать межвузовский кампус в Хабаровске будут студенты высших и средних учебных заведений Хабаровского края.

Они будут работать в трудовых отрядах, задействованных на различных масштабных стройках, в том числе и указанных выше, сообщил ТАСС руководитель хабаровского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Владимир Прядко.

"Летом будет трудоустроено более 400 человек, все они сейчас проходят необходимое обучение на бесплатной основе за счет субсидий, которые предоставляются учебным организациям", - сказал Прядко.