В ситуации с семьей из Екатеринбурга, которую хотят выдворить из страны, будет разбираться СК

Следственный комитет начал проверку по ситуации с семьей из Екатеринбурга, которую собираются выдворить из страны.

Ранее сообщалось, что женщина с двумя взрослыми детьми прибыла из Казахстана в столицу Урала в 2017 году. В нынешнем году из-за пропуска сроков дактилоскопического учета на них составили административные материалы для выдворения из страны. После этого семью поместили в центр временного содержания иностранцев и ограничили въезд на территорию России на пять лет.

Как сообщает информационный центр СК России, на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку. Также глава федерального ведомства затребовал доклад о ее ходе и результатах.

Ранее за семью из Екатеринбурга, которую хотят депортировать спустя семь лет проживания в РФ, вступился депутат Госдумы Максим Иванов.