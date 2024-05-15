В Екатеринбурге открыли 4-метровую копию "Ордена Победы"

В Екатеринбурге в сквере на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Турбинной открылась еще одна стела, посвященная всем, кто внес свой неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. О появлении монумента "Орден Победы" в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.

Стела является четырехметровой копией награды "Орден Победы" и выполнена из нержавеющего металла. Перед установкой администрация района вместе с промышленными предприятиями и депутатами городской думы благоустроили сквер: уложили красный гранит, установили скамейки, урны и вазоны для цветов, а в скором времени здесь будут отремонтированы пешеходные дорожки, тротуары и посажены кустарники.

"В годы Великой Отечественной войны Свердловск стал одним из основных оборонно-промышленных центров страны. Почти две сотни предприятий города перешли на военные рельсы, начав производить технику и оборудование для фронта. Установка стелы "Орден Победы" – это дань уважения и благодарность тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Мы помним историю Родины и гордимся нашими ветеранами! Сегодня общая задача – сохранить память у подрастающего поколения о Великой Отечественной войне", - написал градоначальник.