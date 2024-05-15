ВСУ атаковали разом четыре региона России

Минобороны России сообщило об отражении массированной атаки ВСУ на различные регионы РФ. Она шла с помощью американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотников.

10 оперативно-тактических ракет были уничтожены над Крымом, две ПРР "Харм", две УАБ "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА – над Белгородской областью, пять беспилотников – над Курской областью и три – над Брянской областью.

Напомним, 14 мая ВСУ атаковали Белгородскую область 25 "Вампирами".