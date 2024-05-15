Минпромторг: более 90 тысяч роботов будут вкалывать на российских заводах к 2030 году

К 2030 году на предприятиях России должно появиться более 94 тыс. роботов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов. По его словам, в прошлом году на предприятиях внедрено лишь 11 тыс. автоматических механизмов. При этом к концу 2024 года в промышленности должно работать уже 14 тыс. 400 роботов.

Выполнение этих целевых показателей должно способствовать достижению цели по вхождению РФ в топ-25 стран – лидеров роботизации, поставленной главой государства Владимиром Путиным. Львов отметил, что среди регионов, в которых есть компании с компетенциями по производству роботов - Пермский край, Челябинская область и Татарстан. Важную роль будут играть также интеграторы и предприятия обрабатывающей промышленности.

Ранее заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации, сенатор от Курганской области Сергей Муратов высказался, что роботизация и автоматизация технологических процессов является самым "быстрым и правильным" решением кадровой проблемы в России.