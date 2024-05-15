В РФ может появиться стандарт допустимой доли расходов россиян на ЖКХ

В РФ могут установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных — 15%. В настоящее время он составляет 22% от дохода семьи, но регионы могут его уменьшать.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму из-за роста долгов россиян и повышением тарифов. Из документа следует, что по данным Росстата, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в 2023 году рекордно увеличилась на 8,7% и достигла 833,5 млрд руб.

Эксперты поддержали инициативу, при этом отметив, что сокращение поступлений по оплате за ЖКХ может негативно сказаться на коммунальной отрасли.

Как напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Светлана Разворотнева, поручение установить единый стандарт давал премьер-министр Михаил Мишустин еще в 2021 году, но оно не было выполнено, сообщают "Известия".

Напомним, в российском правительстве не готовы признать, что тарифы на услуги ЖКХ растут слишком быстро. Наоборот, если бы они росли в условиях свободного рынка, без регулирования со стороны государства, то были бы еще выше, и это – нормально, полагают в Минэкономразвития России.