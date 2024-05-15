15 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Просроченные долги по ипотеке растут второй год подряд

В России значительно ускорились темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Так, за январь – март просрочка выросла на 6% и достигла 61,8 млрд руб., тогда как годом ранее показатель прибавил 1,18% до 56,1 млрд руб., следует из данных Центробанка России. В первых кварталах 2021 и 2022 гг. объем просрочки в ипотеке уменьшался – на 1,07% (71 млрд руб.) и 4% (57,1 млрд руб.) соответственно.

По словам представителя регулятора, в абсолютном выражении доля просроченных более чем на 90 дней долгов по ипотеке действительно увеличилась в I квартале текущего года. По его словам, за этот же период портфель ипотечных кредитов вырос на 438 млрд руб. и составил на конец марта 18,4 трлн руб.

Долги по ипотеке продолжают расти, но ЦБ РФ больше беспокоит качество выдач новых ссуд, сообщают "Ведомости".

Ранее Центробанк заявил, что ипотека в России замедляется, растут необеспеченные кредиты.

Теги: ипотека, долги, жилье


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Ранее 02.05.2024 03:01 Мск Выдачи ипотеки в марте упали на 40%
Ранее 22.03.2024 13:50 Мск Ипотека в России замедляется, растут необеспеченные кредиты – ЦБ

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