"Умные" камеры будут штрафовать за курение и пьянство в неположенных местах

Минцифры с профильными ведомствами рекомендуется проработать вопрос "об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы" (ЕБС).

Под "штрафную" идентификацию ЕБС теоретически может попасть любой зарегистрированный в ней россиянин, нарушение которого запечатлела камера видеонаблюдения. Такие системы могут фиксировать, а их эксплуатанты выписывать штрафы за самые разные проступки, предусмотренные КоАП.

Среди них - переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, потасовки, разведение костров, создание стихийных свалок и многое другое. Современные технологии позволят выписывать штрафы в полуавтоматическом режиме, по аналогии с нарушениями водителями правил дорожного движения.

По словам экспертов, использование камер видеонаблюдения в сочетании с ЕБС станет проблемой для нелегальных мигрантов. Сейчас Минцифры продвигает инициативы, которые не позволят иностранцам приобретать SIM-карты без регистрации в Единой биометрической системе. Кроме того, в апреле МВД внесло в кабмин законопроект, предусматривающий, в том числе сбор и учет биометрических данных въезжающих в РФ иностранцев, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что количество штрафов может заметно вырасти в России. Речь идет о неправильной парковке, в том числе на газонах, невывезенном мусоре и стихийных свалках, торговле в неположенных местах, а также препятствовании работе коммунальных служб.