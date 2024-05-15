Власти обсудят повышение выплат классным руководителям до 10 тысяч рублей

Кабмин России 15 мая обсудит повышение выплат до 10 тыс. руб. классным руководителям.

Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет о ежемесячных выплатах педагогам в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Также кабмин обсудит увеличение до 10 тыс. руб. выплат за классное руководство педагогам "образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в малочисленных населенных пунктах.

Ранее глава государства Владимир Путин предложил увеличить вдвое, до 10 тыс. руб., федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.