В правительство внесли проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек

Проект закона, запрещающий административный арест в отношении мужчин, имеющих детей до 14 лет и являющихся единственными родителями, направлен на отзыв в кабмин.

Инициативу разработали глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев и первый заместитель главы комитета по госстроительству Ирина Панькина. На проблему обращала внимание и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Метелев заявил, что Конституцией установлено, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Депутат отметил, что документом предлагается не применять наказание к мужчине, имеющему детей в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, в связи с тем, что такое наказание может привести к оставлению ребенка без родительского присмотра.

Законодатель указал, что разрешая вопрос о назначении административного ареста мужчине, воспитывающему детей в возрасте до 14 лет, у судов есть право применить альтернативную санкцию.

Из пояснительной записке следует, что данная поправка в законодательство РФ разрешит важный вопрос, затрагивающий десятки тысяч родителей по всей России, заключается в нем, сообщает РИА "Новости".