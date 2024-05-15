Разработчика электромобилей Zetta заподозрили в хищении

Следователи в Тольятти завели уголовное дело по факту хищения более 1 млн руб., которые получил из бюджета отечественный разработчик электромобилей Zetta.

Как сообщает прокуратура региона, дело расследуется по уголовной статье "Мошенничество в особо крупном размере". С декабря 2017 по декабрь 2019 года на расчетный счет ООО "Зетта" из федерального бюджета поступили средства субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности - свыше 284 млн руб. "Соглашения, заключенные Минпромторгом России с ООО "Зетта", не исполнены в установленные сроки. Объем исполнения работ составляет от 21% до 47%", - сказано в сообщении.

Zetta - российский легковой электромобиль. Он собой компактную трехдверную машину с электроприводом, способную развивать скорость до 120 километров в час.