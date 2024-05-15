Мишустин назвал основную задачу кабмина РФ

Основная задача российского кабмина - выполнение нового указа по национальным целям развития страны.

Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Основная задача для нашего правительства - это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием", - заявил он во время встречи членов нового состава правительства с главой государства Владимиром Путиным.

Президент заявил о необходимости выстраивать работу на шестилетнюю перспективу.