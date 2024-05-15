СМИ: кадровику Минобороны Кузнецову вменяют получение взятки в 30 млн рублей
Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова превышает 30 млн руб.
Как заявил источник РИА Новости в силовых структурах, уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замглавы Минобороны Тимура Иванова.
Ранее фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику управления кадров Министерства обороны РФ Юрию Кузнецову Лев Мартиросян отправлен в СИЗО, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.