СМИ: кадровику Минобороны Кузнецову вменяют получение взятки в 30 млн рублей

Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова превышает 30 млн руб.

Как заявил источник РИА Новости в силовых структурах, уголовное дело Кузнецова не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замглавы Минобороны Тимура Иванова.

Ранее фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику управления кадров Министерства обороны РФ Юрию Кузнецову Лев Мартиросян отправлен в СИЗО, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.