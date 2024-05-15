Путин поручил новому кабмину выстраивать работу на шестилетку

Глава государства Владимир Путин на встрече с новым составом кабмина РФ заявил о необходимости выстраивать работу на шестилетнюю перспективу.

Президент попросил их не забывать об этом. "У нас много задач. И мы с вами отработали практически все, что вы должны сделать в ближайшие три года, но не только. Мы договаривались также и о том, что мы будем выстраивать нашу работу на шестилетку. И прошу об этом тоже не забывать", - заявил Путин.

14 мая президент подписал указы о составе нового кабинета министров, после чего встретился с ними лично.