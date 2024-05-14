Президент Грузии пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах, сообщает CNN. Грузинский президент добавила, что закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в ЕС. Зурабишвили также назвала продолжающие в стране демонстрации мирными.

Сегодня парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах, который вызвал ранее жаркие дискуссии.

В апреле в Грузии были задержаны полтора десятка протестующих против принятия законопроекта об иноагентах – еще более жесткого варианта, чем существующий в России. Среди задержанных оказался и лидер оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе. Акции протеста также проходили в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.

В США рассчитывают, что президент Грузии применит вето в отношении закона о иноагентах, но если он вступит в силу, Штаты будут вынуждены фундаментально пересмотреть двусторонние отношения. Сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ожидаем, что президент его заветирует", - сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам, добавив, что остается неясным, пойдет ли парламент на преодоление вето.