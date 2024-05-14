Суд арестовал предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника ГУ кадров Минобороны РФ

Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику управления кадров Министерства обороны РФ Юрию Кузнецову Лев Мартиросян отправлен в СИЗО, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Он отправлен под стражу на месяц и 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года. Мартиросяна обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Сообщается, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возникло желание получить взятку лично в виде "иного имущества в особо крупном размере" за покровительство по службе и действия "которым он может способствовать в силу своего должностного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Кузнецов арестован, сообщает СКР.

Ранее арестовали коллегу Кузнецова, замминистра обороны Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в 1,1 млрд руб. На время расследования он отстранен от должности.

Сам министр обороны Сергей Шойгу не попал в состав нового правительства, его сменит гражданский экономист Андрей Белоусов. По мнению американского Института изучения войны (ISW), назначение свидетельствует о том, что Путин серьезно обеспокоен уровнем коррупции и нецелевым использованием средств в российских вооруженных силах.