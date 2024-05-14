В Санкт-Петербурге могут отменить плату за детские сады

В Санкт-Петербурге планируют с 1 сентября отменить плату за пребывание детей в государственных детских садах, сообщают РИА Новости.

Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов. Сегодня он выступил с отчетом о работе городского правительства на выездном заседании заксобрания Петербурга и ответил на вопросы депутатов.

По данным материалам на сайте городского правительства, в Петербурге проживает более 615 тысяч семей, в которых воспитывается более 930 тысяч детей. В последние годы растет количество многодетных семей.