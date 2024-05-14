Блинкен пообещал Украине дополнительную помощь в ближайшее время

Во время визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Украине в ближайшие дни дополнительную помощь в США. Такое заявление он сделал на встрече со студентами политехнического института, сообщают РИА Новости.

По его словам, отправка новой помощи Киеву началась после одобрения конгрессом запроса Белого дома.

Он отметил, что США работают с партнерами над предоставлением Украине дополнительных систем ПВО.

"Мы безустанно работаем с партнерами для дополнительного обеспечения Украины системами ПВО. Сделать это нужно быстро", - заявил Блинкен.

Как сообщал Белый дом, США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Новые партии оружия Киев будет получать от США еженедельно, отмечали в администрации.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".