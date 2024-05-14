В Астраханской области заработал новый завод - в ОЭЗ "Лотос" открыли производство кормов для аквакультуры

Новое предприятие в Наримановском районе Астраханской области запустили губернатор Игорь Бабушкин и генеральный директор АО «Рыбные корма» Владимир Демотко.

Завод построен в особой экономической зоне «Лотос». Также руководители АО «Рыбные корма» и АГТУ подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Инициатива направлена на совершенствование подготовки специалистов для отрасли и перспективное трудоустройство в Астраханской области.

ОЭЗ «Лотос» создана постановлением правительства РФ для реализации программы импортозамещения. Статус резидента ОЭЗ позволяет производителям пользоваться мерами господдержки, например, налоговыми льготами. Резидентами астраханской ОЭЗ сегодня являются 16 предприятий, в том числе АО «Рыбные корма».

Фактический объём инвестиций, который предприятие уже вложило в проект – 2,5 млрд рублей. Трудоустроены более 75 человек, всего же создадут около 200 рабочих мест.

«Продукция позволит заместить импортные аналоги, что особенно важно в условиях санкций и значительного роста цен на импорт. А мы и дальше будем создавать условия для привлечения и эффективной работы инвесторов на благо региона и страны», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сейчас успешно работает первая очередь завода, она рассчитана на выпуск 25 тысяч тонн продукции в год. В 2025 году запланирован запуск второй очереди. Это позволит вывести предприятие на полную мощность и увеличить объёмы производства в два раза. Предприятие специализируется на производстве кормов для промышленной аквакультуры. Проект получил кредитное софинансирование в рамках программ господдержки.