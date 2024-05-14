Объем морских грузоперевозок между астраханскими и иранскими портами растет

Динамика грузоперевозок в астраханских портах показывает стремительный рост торговых отношений между Россией и Ираном, а также активизацию работы на международном транспортном коридоре «Север — Юг». Вместе с тем существуют проблемы, требующие совместного решения.

Об этом шла речь на встрече министра внешних связей Астраханской области Владимира Головкова и министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского с руководителями шиппинговых компаний с участием иранского капитала, зарегистрированных на территории Астраханской области. В ней приняли участие Генеральный консул Ирана в Астрахани Мехди Акучекиан и исполняющий обязанности директора Администрации морских портов Каспийского моря Магомед Абдулатипов.

«Астраханская область является одним из ключевых транспортно-логистических узлов Международного транспортного коридора „Север — Юг“, его развитие — одна из приоритетных задач, для решения которой прикладывает усилия губернатор Игорь Бабушкин и правительство региона», — подчеркнул Владимир Головков.

Илья Волынский отметил рост грузооборота астраханских портов. Так, по оперативным данным Росморпорта, в первом квартале 2024 года он составил более 1,4 миллиона тонн, что на 78 % выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом иранское направление по-прежнему остаётся ведущим.

«Мы приветствуем создание иранскими акционерами в 2023 году судоходной компании „Астрапорт шиппинг“, деятельность которой будет способствовать развитию судоходства в Каспийском море, — отметил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. — Благодаря дноуглубительным работам на Волго-Каспийском морском судоходном канале его пропускная способность увеличилась. Наша задача — создать более благоприятные условия для прохождения и оформления грузов через астраханские порты».

Мехди Акучекиан отметил активное сотрудничество Ирана и России по развитию МТК «Север — Юг». Эта тема стала одной из главных во время переговоров Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшихся в Москве в конце прошлого года.

«Благодаря нашим совместным усилиям за последние годы грузооборот между портами Ирана и Астраханской области значительно возрос, мы также увеличили количество наших грузовых судов, курсирующих по Каспийскому морю, — отметил Генеральный консул Ирана. — Все возникающие между нами проблемы решаются на месте».

В ходе встречи, прошедшей в деловой, конструктивной обстановке, стороны обсудили текущие вопросы и планы по развитию морских грузоперевозок между портами Астраханской области и Исламской Республики Иран.