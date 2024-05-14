На Лебедином озере в Астрахани пройдет фестиваль «Музыка на воде»

18 мая в 18:00 Астраханская государственная филармония открывает новый сезон open air концертов «Музыка на воде» в рамках совместного с компанией «ЛУКОЙЛ» проекта «Всей семьей в филармонию».

Жителей и гостей Астраханской области - всех любителей живой музыки приглашает на Лебединое озеро, сообщает министерство культуры региона.

В концертной программе астраханцы и гости города смогут насладиться всемирно-известными джазовыми стандартами и популярными шлягерами отечественной и зарубежной эстрады в исполнении Эстрадно-джазового оркестра под управлением Евгения Якушкина и солистов филармонии Константина Хрипушина, Анастасии Тарасовой, Александра Маркова и Ольги Фомичёвой.

Развлекательную музыкальную программу на свежем воздухе представит музыковед, заслуженная артистка России Надежда Дорофеева.

Вход для посетителей свободный.