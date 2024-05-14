Госдума утвердила "гражданских" министров правительства России
Госдума утвердила "гражданских" министров федерального правительства России. Но не все утверждены единогласно. Форма голосования была открытой.
Антон Алиханов утвержден министром промышленности и торговли (за - 430, против - 0, воздержались – 0);
Михаил Дегтярев утвержден министром спорта (за - 350, против - 0, воздержались – 79);
Александр Козлов утвержден министром природных ресурсов и экологии (за - 349, против - 27, воздержались - 53);
Антон Котяков утвержден министром труда и социальной защиты (за - 348, против - 27, воздержались - 55);
Сергей Кравцов утвержден министром просвещения (за - 345, против - 9, воздержались - 71);
Оксана Лут утверждена министром сельского хозяйства (за - 429, против - 0, воздержались - 0);
Ольга Любимова утверждена министром культуры (за - 357, против - 61, воздержались - 13);
Михаил Мурашко утвержден министром здравоохранения (за - 374, против - 3, воздержались - 54);
Максим Решетников утвержден министром экономического развития (за - 348, против - 82, воздержались - 1);
Антон Силуанов утвержден министром финансов (за - 348, против - 84, воздержались - 0);
Роман Старовойт утвержден министром транспорта (за - 429, против - 0, воздержались - 0);
Ирек Файзуллин утвержден министром строительства и ЖКХ (за - 353, против - 0, воздержались - 80);
Валерий Фальков утвержден министром высшего образования и науки (за - 373, против - 2, воздержались - 53);
Сергей Цивилев утвержден министром энергетики (за - 375, против - 0, воздержались - 57);
Алексей Чекунков утвержден министром развития Дальнего Востока и Арктики (за - 428, против - 0, воздержались - 1);
Максут Шадаев утвержден министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (за - 373, против - 1, воздержались - 57);