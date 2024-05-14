С 2025 года снова не будет бакалавров - Минобрнауки

С 2025 года в российском высшем образовании не будет квалификации "бакалавр", заявил ио главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Будут понятия "высшее образование" и "специализированное высшее образование".

Он добавил, что раньше только бакалавры имели право на бесплатное получение специализированного образования, то есть магистратуру. "В новой системе это сможет сделать любой, кто получил высшее образование", — сказал Фальков.

Решение об отказе от бакалавриата – это отрыв от западной системы образования, который значительно усложнит для россиян поступление в магистратуру европейских и американских вузов, считает заместитель директора Центра политической конъюнктуры, создатель проекта "Неполитолог" Михаил Карягин. Он также предсказывает сложности в российских вузах: "Коллегам преподавателям сочувствую. Страшно представить, какой объем работы по переписыванию программ их ждет".