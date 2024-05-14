Совет Федерации направляет свои рекомендации по силовому блоку правительства в Кремль – Матвиенко
Совет Федерации принял постановление о признании состоявшимися консультаций по силовому блоку правительства России. "Постановление с пакетом документов на каждого кандидата будут незамедлительно отправлены в Кремль", - заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. Ранее она отметила, что консультации – консультациями, а решение принимает по этим персоналиям только президент. Впрочем, никаких возражений у членов СФ все равно не возникло.
Сенаторы собеседовали кандидатов на посты глав МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюста, СВР, ФСБ, ФСО, Росгвардии и главного управления специальных программ президента.
Президентом были внесены кандидатуры:
Сергея Лаврова — на должность министра иностранных дел
Андрея Белоусова — на должность министра обороны
Владимира Колокольцева — на должность министра внутренних дел
Александра Куренкова — на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Константина Чуйченко — на должность министра юстиции
Сергея Нарышкина — на должность директора Службы внешней разведки
Александра Бортникова — на должность директора Федеральной службы безопасности
Виктора Золотова — на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии
Дмитрия Кочнева — на должность директора Федеральной службы охраны
Александра Линец — на должность начальника главного управления специальных программ президента