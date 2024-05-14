Совет Федерации направляет свои рекомендации по силовому блоку правительства в Кремль – Матвиенко

Совет Федерации принял постановление о признании состоявшимися консультаций по силовому блоку правительства России. "Постановление с пакетом документов на каждого кандидата будут незамедлительно отправлены в Кремль", - заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. Ранее она отметила, что консультации – консультациями, а решение принимает по этим персоналиям только президент. Впрочем, никаких возражений у членов СФ все равно не возникло.