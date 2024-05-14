Армию России пополнила "Булава"

Разработанная Московским институтом теплотехники (МИТ) межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования "Булава" принята на вооружение армии России.

Указ подписан 7 мая, сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов. По данным открытых источников, "Булава" имеет дальность полета более 9 тыс. км, может нести в составе головной части от 6 до 10 боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100-150 кт каждый. Стартовая масса ракеты – 37 т.

В ноябре 2023 г. подводный крейсер "Император Александр Третий" выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Пуск проходил в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний. Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район.