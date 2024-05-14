Нарышкин назвал условия широкомасштабного военного конфликта между Россией и Западом

Ио главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключает большого военного конфликта между РФ и неким "западным блоком" (вероятно, он имел в виду НАТО).

"Некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать широкомасштабный военный конфликт. Цель состоит в том, чтобы в ходе этого конфликта существенным образом сократить моральные, материальные, человеческие ресурсы стран – геополитических соперников Запада, с тем, чтобы они в результате этого конфликта потерпели поражение в борьбе за справедливый многополярный мир", _ заявил Нарышкин, выступая в Совете Федерации.

"Есть веские основания считать, что такое действительно произойти может, если так называемый западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным, во-вторых, в достаточной степени безопасным", - добавил Нарышкин.