В Тюмени директора сети частных детских садов обвиняют в обмане государства более чем на миллион рублей

В Тюмени перед судом предстанет 55-летний директор сети частных детских садов. Его обвиняют в том, что он обманул государство более чем на миллион рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство утвердило обвинение по статье "Мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2020 года по март 2023 года предоставлял в городской департамент образования документы об оказании услуг по образованию детям, которые в действительности в детские сады не ходили. Сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.