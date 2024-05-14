Боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области

Боксер Александр Поветкин получил высокий пост в администрации Вологодской области.

"Новым заместителем губернатора назначается доверенное лицо Владимира Путина на выборах, прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, а главное, видный общественный деятель Александр Поветкин. Он будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни", - сказал во время совещания губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Поветкин будет курировать общественные организации, которые также занимаются популяризацией здорового образа жизни среди молодежи. Спортсмен также будет отвечать за реализацию проектов, связанных с продвижением Русского Севера и Вологодчины, а также обеспечивать реализацию нового национального проекта "Молодежь России".

Поветкин – чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), Заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе. После завершения карьеры боксер активно занимается общественной деятельностью, неоднократно был на Донбассе, сообщает правительство Вологодской области.