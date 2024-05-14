В Голышманово легковушка столкнулась со "скорой". Пострадали два человека

Сегодня в Тюменской области столкнулись автомобиль "Лада Гранта" и автомобиль "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Коасноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово.

Предварительно, "скорая помощь" с включенными звуковыми и световыми сигналами ехала на красный сигнал светофора с пациентом. Автомобиль "скорой" опрокинулся. Ранены 48-летняя пассажирка "Лады" и 28-летняя фельдшер "скорой".

Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.