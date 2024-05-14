Экс-глава саратовского Минстроя уедет в колонию из-за квартир для сирот

Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области наказан за злоупотребление полномочиями.

В 2014-18 гг. он не скорректировал закупочную цену квартир для детей-сирот за счет областного бюджета. Это привело к тому, что она стала существенно ниже рыночной, из-за чего никто не захотел строить дома для сирот. Также министр не контролировал изъятие однокомнатных квартир для детей-сирот, имеющихся в госсобственности. В итоге 350 квартир ушли "налево".

Не освоено более 290 млн руб. из бюджета, квартиры не получили более 400 сирот. Приговор суда – пять лет колонии общего режима, сообщает управление СКР по Саратовской области.