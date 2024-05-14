"Почте России" предлагают дать монополию на доставку в почтовые ящики

Социальная важность такого института как "Почта России" не вызывает вопросов, но нужно решить вопрос ее убыточности, считает ио главы Минцифры Максут Шадаев.

"Надо проводить реструктуризацию компании (но без сокращения сотрудников и числа отделений), также нужно дополнительное финансирование, в том числе – государственными субсидиями. "Почте России" нужна антикризисная программа, мы представим ее в рамках "Правительственного часа". Этот важнейший социальный институт вынужден функционировать в самых сложных условиях, и поднимать тарифы возможности нет. Нужно покрытие убытков на содержание сети в сельской местности", - отметил Шадаев, выступая в Госдуме.

Он добавил, что даже при текущих тарифах "для "Почты России" распространение подписных изданий – глубоко убыточный вид деятельности". Поэтому будет предложено либо выделить дополнительные средства на финансирование "Почты России", либо – и эта идея в приоритете – дать возможность "Почте России" дополнительно зарабатывать. Например, предлагается ввести монополию для доставки в почтовые ящики. "Почта России" могла бы зарабатывать, если бы доставляла все – от платежек до рекламы", - сказал Шадаев.