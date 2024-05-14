14 Мая 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

Депутаты ЛДПР предоставят юристов семье из Екатеринбурга, которую хотят выдворить из страны

Депутаты ЛДПР присоединились к защите семьи Морозовых из Екатеринбурга, которых из-за небольшой заминки в оформлении документов решили спустя семь лет проживания в России выдворить из страны. Об этом в своих соцсетях написал председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"ЛДПР подключается к ситуации. Направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой пристально разобраться в ситуации. Уже поручил курирующему Свердловскую область депутату Госдумы Евгению Владимировичу Маркову и региональному отделению посетить Екатеринбургский ЦВСИГ и обеспечить семье юридическую помощь. Морозовы останутся в России!" - заявил Слуцкий.

Напомним, что в России семья из мамы и двух взрослых детей проживают уже семь лет. Продав все имущество в Казахстане, они приехали в Екатеринбург, взяли ипотеку, а потом решили сделать карту мигранта ВНЖ. Небольшое опоздание с прохождением дактилоскопии могло привести к штрафу и Морозовы были к этому готовы, однако суд внезапно объявил о необходимости выдворить семью из страны и запретить приезжать в Россию следующие пять лет. Всех троих заковали в наручники и отправили в центр временного содержания для мигрантов в Кольцово.

Члены ОНК, Общественной палаты вместе с президентом Уральской ассоциации беженцев Людмилой Лукашовой уже помогли семье составить апелляционную жалобу и направить письмо в администрацию президента. Свой запрос в ГУ МВД направил и депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, известный своими результатами в помощи бойцам СВО и их семьям.

"На мать с двумя дочками надели наручники и как преступников отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. Не посмотрев на то, что они уже много лет живут и работают в России, приобрели жилье и платят налоги. Подобное отношение к нашим соотечественникам, желающим вернуться домой, недопустимо. У нас и так демографический провал, а чиновники на местах относятся формально, рассматривая только документы, а не судьбы людей. Нельзя под копирку выдворять всех, раз человек подпадает под категорию мигранта", - заявил Слуцкий.

Он также добавил, что в России должны создаваться условия, которые вдохновят соотечественников возвращаться и обосновываться в родной стране. И именно такое люди, считает депутат, будут намного эффективнее любого мигранта без образования и с криминальным прошлым.

Теги: ЛДПР, Екатеринбург, семья, депортация


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