Шольц: конференция в Швейцарии – шаг к переговорам России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что не стоит многого ожидать от предстоящей в июне конференции по Украине в Швейцарии.

Конференция является лишь отправной точкой, которая может привести к прямым переговорам между Россией и Украиной, приводит ТАСС мнение Шольца.

Ранее швейцарское правительство сообщило, что Россия "на данном этапе" не была приглашена на конференцию по Украине. Сообщается, что на конференцию приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, множество стран со всех континентов, три международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы), Ватикан и патриарха Константинопольского.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИД РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на мирной конференции в Швейцарии в июне этого года может быть создана некая "коалиция стран с общими принципами и подходами". После конференции, по словам Кулебы, будет возможна "коммуникация с Россией".