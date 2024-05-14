14 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Москве супруги вынесли из организации сейф с 91 млн

В Москве 27-летняя сотрудница частной компании и ее 25-летний муж вынесли из организации сейф, в котором лежал 91 млн руб.

Жена взяла ключи от офиса и передала их мужу. Мужчина, прихватив с собой чемодан, зашел в помещение, открыв его ключами, нашел сейф, однако не смог его вскрыть. Предполагаемый воришка положил хранилище денег в чемодан и вынес его из помещения вместе с находящимися там деньгами. Позже закрытый сейф вместе с деньгами нашли дома у супругов.

Парочке предъявлено обвинение по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, сообщает прокуратура Москвы.

Теги: Сейф, деньги, офис


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