Тюменские росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времен гражданской войны

Тюменские росгвардейцы уничтожили артиллерийский снаряд времен гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Омутинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Получив информацию о найденном подозрительном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-досмотровой группы. Находку идентифицировали как осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии. Боеприпас долгое время пролежал в земле и мог представлять угрозу.

С соблюдением необходимых мер безопасности взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили его на месте накладным зарядом.