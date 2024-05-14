Иностранцы в России совершают 4% преступлений от общего числа - МВД

МВД готовит реформу в миграционной сфере, заявил кандидат на пост министра внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации.

По словам Колокольцева, МВД усилит контроль за пребыванием иностранных граждан в РФ. При этом, как считает министр, "при проведении миграционной реформы нельзя допустить роста ксенофобии, необходимо не вдаваться в крайности".

Также Колокольцев рассказал, что преступления, совершенные в России иностранцами, в общем массиве составляют 4%.