В Грузии принят закон об иноагентах

Парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах, который вызвал ранее жаркие дискуссии.

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"84 – за, 30 – против. Закон принят в третьем чтении", - цитирует РИА Новости спикера парламента Шалва Папуашвили.

В апреле в Грузии задержаны полтора десятка протестующих против принятия законопроекта об иноагентах – еще более жесткого варианта, чем существующий в России. Среди задержанных оказался и лидер оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе. Акции протеста также проходили в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.