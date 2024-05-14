На Урале возбуждено дело после гибели водителя, упавшего в карьер на "БелАЗе"

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя, упавшего в карьер на автомобиле.

Напомним, все случилось днем 13 мая в карьере на территории промышленного объекта в Качканаре: автомашина "БелАЗ" упала в карьер. В результате находившийся в кабине 37-летний водитель погиб на месте.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Анализируется документация по обеспечению техники безопасности на данном предприятии, допрашиваются свидетели. Точную причину смерти водителя установит судебно-медицинская экспертиза.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, информация о данном ЧП изначально поступила в отдел МВД России "Качканарский".

"Сотрудники полиции оперативно установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1987 года рождения, постоянно проживавший в республике Башкортостан. Он работал вахтовым методом. Наработанные материалы представителями МВД были переданы нашим коллегам из регионального СКР", - отметил полковник Горелых.

Как уточнили в Следственном комитете, наказание за совершение этого преступления составляет до четырех лет лишения свободы. Также в обстоятельствах случившегося разбирается ГИБДД.