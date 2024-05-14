Белоусов пообещал, что новой мобилизации не будет

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов рассказал, чем в первую очередь займется после назначения.

"Я начал знакомиться с делами, там все вопросы первоочередные. Но идет СВО, все самые насущные вопросы связаны с ней. Обеспечение поставок самой современной техники и боеприпасов, беспилотников, средств связи, личного обмундирования. В этой части огромный круг вопросов. Реализация требует ежечасного включения", - рассказал Белоусов, выступая в Совете Федерации.

"Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется еженедельно. Нужно упреждать противника. С Генштабом работа налажена, но она тоже требует ежедневного включения. Нужно отрабатывать новые формы ведения боевых действий", - считает Белоусов.

Он добавил, что в плане комплектования Вооруженных сил о новой мобилизации "речи не идет", речь идет о "плановых мерах" – призыве и контрактовании. "И тут придется в первоочередном порядке придется заниматься военным образованием, тут накоплены определенные проблемы. Сергей Кужугетович провел большую работу, но надо эту тему развивать. Также первоочередной вопрос – соцзащита наших военнослужащих. Есть вопросы по выплатам денежного довольствия, обеспечением жильем, предоставлением медуслуг. Вопросов много, ими надо заниматься в первоочередном порядке", - сообщил Белоусов.

Он добавил, что еще одним первоочередным вопросом стало формирование гособоронзаказа на следующий год, над ним уже работают Минфин и Минобороны.