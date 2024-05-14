Усилю контроль за расходами Минобороны – Белоусов

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов пообещал усилить контроль за расходами оборонного ведомства, особенно – за капстроительством и инвестициями (сферы, которыми заведовал находящийся под следствием замминистра обороны Тимур Иванов).

"Контроль – это инструмент, результат – повышение эффективности гособоронзаказа. Требуется переход на нормативный принцип. Этой работой Минобороны занимается с 2018 года, она нужна для обеспечения состава ВС всеми видами довольствия исходя из норм положенности.

Нужно переходить на долгосрочные заказы и нужно усилить контроль за ценообразованием. Я планирую это реализовать в ближайшее время, от этого зависит эффективность расходования средств на гособоронзаказ.

Также существенное усиление контроля по всей цепочке требуется в сфере капстроительства и инвестпроектов", - считает Белоусов.

Он добавил, что у министерства есть специальная дорожная карта по внедрению инноваций, и в ней есть очень много нерешенных проблем.