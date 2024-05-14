Белоусов: Ошибаться – можно, врать – нельзя

Андрей Белоусов, которого Владимир Путин предлагает назначить новым министром обороны России, рассказал в Совете Федерации, какие задачи перед ним поставил президент. Он назвал предложение возглавить оборонное ведомство "огромным доверием" со стороны Путина.

"Две ключевые задачи, которые поставил передо мной президент: обеспечить интеграцию ОПК и гособоронзаказа в общую экономику. Это задача непростая, предполагает оптимизацию военных расходов – но это не огульное сокращение, а повышение эффективности. Каждый рубль, который платят россияне и бизнес, должен приносить максимальную отдачу.

Социалка, научные разработки, подготовка специалистов, производство техники – во всем этом задействован целый ряд гражданских министерств и ведомств, задача в том, чтобы наладить взаимодействие. Все, что есть в стране эффективного и передового, должно работать на победу", - сказал Белоусов.

Он похвастался опытом и связями: "У меня много опыта в части системной организации работы всех ведомств. У меня сложились дружеские отношения со всеми министрами, в том числе с Денисом Мантуровым, думаю, это тоже пойдет на пользу".

"Вторая задача, поставленная президентом, - сделать Минобороны ведомством, максимально открытым к инновациям и новым методам управления, в том числе – с использованием цифровых технологий. Сергеем Кужугетовичем Шойгу создано современное военное ведомство, которое станет большим подспорьем для этого.

Победа нужна, но – я хочу подчеркнуть - с минимальными человеческими потерями. Обязуюсь приложить все силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для реализации этих задач.

Хочу сказать, что буду руководствоваться своим железобетонным принципом: ошибаться – можно, врать – нельзя", - заявил кандидат на пост министра обороны.