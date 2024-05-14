Глава Польши захотел создать комиссию по "российскому влиянию"

Президент Польши Анджей Дуда выступил за создание комиссии по "российскому влиянию".

"Ни для кого не является тайной, что я всегда был сторонником создания такой комиссии. Я только удивляюсь, что господин премьер Дональд Туск неожиданно стал вдруг сторонником создания такой комиссии, хотя ранее его политический лагерь и он сам против этой комиссии протестовали и до такой степени, что даже организовывали уличные протесты", - приводит РИА Новости заявление Дуды журналистам.

Идет в Польше и иная "деятельность", связанная с Россией. В начале февраля 2024 г. посол России в Польше Сергей Андреев заявил о попытках вербовки сотрудников диппредставительства РФ западными спецслужбами. По его словам, "были подходы к сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами", однако их пресекли, представители посольства реагировали как надо. Иных деталей этого процесса он не привел.